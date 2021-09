Кралица Елизабет стана прабаба за 12-и път. Внучката на британския монарх - принцеса Беатрис, е родила момиченце.

Това е първото дете на 33-годишната дама и съпруга й Едуардо Моци. Бебето се е появило на бял свят в събота и тежи близо 3 килограма. Майката и детето й се чувстват добре, а скоро ще запознаят малката принцеса с нейния по-голям брат от първия брак на Моци.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.



Read the announcement in full - https://t.co/ImbfRLEdAe pic.twitter.com/olwDMv3Zmo