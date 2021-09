Две сестри японки регистрираха рекорд на Гинес като най-възрастните живи еднояйчни близнаци в света, на възраст 107 години и 330 дни, съобщи Асошиейтед прес.

𝗼𝗹𝗱𝗲𝘀𝘁 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘁𝘄𝗶𝗻𝘀 (𝗳𝗲𝗺𝗮𝗹𝗲)



Umeno and Koume were born on 5th November 1913 and now live in separate care homes at the age of 107.



