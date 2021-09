13-годишно момче бе простреляно в училище в американския град Мемфис, щата Тенеси, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.

LIVE UPDATES: Everything we know about the Memphis school shooting – FOX13 News Memphis https://t.co/dcIJ5tc0SR — Tonyrose5583 (@Tonyrose5583) September 30, 2021

Предполагаемият стрелец, също момче, е задържан, след като се е предал сам на полицията.

BREAKING: Tennessee police reporting that at least one child was shot at Cummings Elementary School in South Memphis this morning. #tnleg https://t.co/1VKoHJMxKU — Shannon Watts (@shannonrwatts) September 30, 2021

В училището се учи до осми клас, има и детска градина. Раненото момче е откарано в критично състояние в болница.