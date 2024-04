Вулканът Ибу в източна Индонезия изригна днес и изхвърли стълб от пепел до 3,5 км над кратера, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Изригването, което започна в 00:37 ч. местно време, продължи повече от три минути, каза в днешно изявление служител на контролния пункт до вулкана на северните Молукски острови.

„Молим жителите и туристите в близост до вулкана Ибу да не извършват никакви дейности в радиус от два километра (около кратера)“, добави служителят.

