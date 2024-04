Вулканът Руанг в северната част на индонезийския остров Сулавеси е имал поне пет големи изригвания в сряда, обявиха властите в Индонезия. Тече евакуация на хора от района, а местното летище беше затворено, предаде Асошиейтед прес.

Активизиралият се исландски вулкан продължава да бълва фонтани от лава (ВИДЕО)

Good morning everyone,



More than 4,000 lightning strikes were detected in the column of the powerful eruption of Ruang Volcano in Indonesia.

Video coming up soon of the amount of lightning from the volcano.



Credit: Chris Vagasky



Kind regards

KWT Dave. pic.twitter.com/7y37UpGpGA — Kernow Weather Team (@KWTWeather) April 19, 2024

Местният Център за вулканология и справяне с последиците от геоложки бедствия, издаде предупреждение за опасност от най-висока степен, имайки предвид разнасящата се вулканична пепел, падането на скални отломки и вероятността от цунами, допълни АП.

Огнено небе: Изригна вулкан на един от Галапагоските острови (ВИДЕО+СНИМКИ)

#Indonesia: The airport on the island of Sulawesi has been shut down due to the eruption of the #ruangvolcano.

Thousands of individuals are currently being evacuated. pic.twitter.com/gHvZkbc8kX — A. Kumar (@anilkumb) April 19, 2024

През целия вчерашен ден кратерът на вулкана е бълвал бяло-сив дим, който се е разнасял на разстояние до половин километър нагоре, отбелязва АП. На местните жители е наредено да се отдалечат на най-малко 6 км от 725-метровия вулкан. Над 11 000 души, които живеят на засегнатата от изригванията територия, са получили нареждане за евакуация. Най-малко 800 от тях вече са напуснали домовете си, посочва АП.

▫️Volcanoes in news : Mount Ruang



👉 Location : Indonesia.



The alert level for the volcano, which has a peak of 725 metres above sea level, was then raised on Wednesday evening from three to four, the highest possible level in the four-tiered system.



Indonesia, a vast… pic.twitter.com/DsLoDxa5TA — Proxy Gyan (@ProxyGyan) April 19, 2024

Временно затворено от четвъртък е международното летище в град Манадо. "Бяхме принудени да преустановим дейностите на летище "Сам Ратуланги" заради разпростирането на вулканична пепел, която би застрашила безопасността на полетите", заяви за АП началникът на местната авиослужба Амбар Сурьоко.

Пробуди се най-активният вулкан в Мексико (ВИДЕО)

Консултативният център за вулканичната пепел към австралийската метеорологична служба информира, че в сряда вечер вулканичната пепел от Руанг се е разнесла на около 21 километра. Службата обяви, че следи разнасянето на пепелта и се опитва да го предвиди.

Индонезийският вулканоложки център отбелязва, че опасността от последствията от вулканичните изригвания включва и вероятността от цунами. АП припомня, че през декември 2018 г. вулканичният остров Анак Кракатау е изригнал и се е свлякъл във водата, губейки три четвърти от масата си и предизвиквайки мощно цунами, причинило смъртта на над 400 души. Изригване на самия вулкан Руанг през 1871 г. също е станало причина за цунами.

Indonesian authorities closed an airport and residents left homes due to the dangers of spreading ash, falling rocks and the possibility of a tsunami https://t.co/DczNcf1PX4 — TIME (@TIME) April 19, 2024

Остров Тагуланданг, който се намира на изток от Руанг, е изложен на опасност при свличане на вулканична маса. За неговите жители също важи заповедта за евакуация, посочва АП.

"Хората от Тагуланданг, които се намират в радиус от 6 км от вулкана, трябва незабавно да се евакуират. Особено тези, които живеят близо до брега, трябва да са наясно, че могат да бъдат застигнати от нажежени скални отломки, горещи облаци и вълни на цунами вследствие на вулканична маса в морето", заяви говорителят на Центъра по вулконология намаляване на последиците от геологични бедствия Абдул Мухари.

Indonesia's Ruang Volcano by the numbers:

• 48- Hour Earthquakes: >1,000

• 24-Hour Lightning Strikes: >4,000

• Island Population Evacuated: >800 (100%)

• Last eruption: Sept. 2022https://t.co/Mi1eEM0fRy pic.twitter.com/SeG1qc2n4q — AccuWeather (@accuweather) April 17, 2024

По думите му евакуираните хора ще бъдат настанени в Манадо, най-близкия град до Руанг на остров Сулавеси. АП посочва, че на територията на населяваната от 270 милиона души Индонезия има 120 действащи вулкана.