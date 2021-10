Испанците на възраст между 18 и 35 години ще получават държавна помощ от 250 евро месечно, ако се изнесат от дома на родителите си и заживеят сами. Идеята е с парите младите хора да покриват част от наема на новото си жилище. Предложението дойде от премиера Педро Санчез.

Българските мъже напускат бащиния дом средно на 32 години

Парите ще бъдат изплащани в рамките на максимум 2 години.

Monthly €250 bonus plan for under-35 in Spain to help them leave their parents' home and start renting https://t.co/O68Ku1TTJq