По случай Международния ден на младежта статистическата служба на Европейския съюз публикува данни за възрастта, на която младите хора напускат дома на родителите си. През 2020 г. младите хора в ЕС са напускали дома на родителите си средно на 26,4 години, но тази възраст е различна в отделните страни членки, съобщи Евростат.

На най-късна средна възраст - 30 и над 30 години, напускат дома на родителите си младите хора в Хърватия (32,4 години), Словакия (30,9 години), Малта (30,2 години), Италия (30,2 години) и Португалия (30 години). На най-ранна средна възраст - под 22 години, това става в Дания (21,2 години), Люксембург (19,8 години) и Швеция (17,5 години), показва статистиката.

#InternationalYouthDay: Ireland 🇮🇪 experienced the highest increase (+3.0 years) in the average age at which young people leave their parental household between 2010 and 2020, followed by Spain & Croatia (+1.4 years).



