Полицията отцепи района пред централата на ООН в Ню Йорк заради подозрителен пакет. На мястото на инцидента пристигна сапьорски екип.

Видеозапис в Twitter от мястото на инцидента показва как полицията в Голямата ябълка блокира района.

BREAKING: Police cordon off area outside UN HQ in New York over 'suspicious' package. Bomb squad is reportedly on its way. pic.twitter.com/HIyuNbkmOm