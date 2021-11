Най-малко осем души загинаха и много бяха ранени при блъсканица, когато фенове започнаха да се бутат към сцената през нощта на откриването на музикален фестивал в Хюстън, щата Тексас, вчера, съобщиха служители, цитирани от Ройтерс. Началникът на пожарната служба в Хюстън Самюъл Пеня потвърди броя на жертвите на пресконференция.

#BREAKING: At least eight killed in #Houston stampede during #TravisScott concert.#Texas pic.twitter.com/0VItPFHJgz