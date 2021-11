Щетите, нанесени досега от вулканичното изригване на остров Ла Палма от Канарския архипелаг, вероятно се равняват на около 700 млн. евро (790 млн. долара) според официални оценки, предаде ДПА.

"Все още обаче сме едва в средата (на катастрофата)", предупреди премиерът на Канарските острови Анхел Виктор Торес пред в. "Паис". Щетите се увеличават с всяка изминала минута, допълни той.

Откакто вулканът Кумбре Виеха започна да изригва на 19 септември, лавата с температура до 1300 градуса по Целзий е разрушила над 2600 сгради, според европейската система за наблюдение на Земята "Коперник".

Над 1040 хектара са били покрити с дебел слой лава. Тази площ се равнява на 1450 футболни игрища или около 1,4 процента от територията на острова.

#LaPalma, Fri Nov 19 2021#Video recorded live showing the #CumbreVieja #volcano swallowing everything on its path from an ongoing #eruption that lasts for 2 months



Ψ 𝖠 𝖡 𝖸 𝖲 𝖲 ℭ𝔥𝔯𝔬𝔫𝔦𝔠𝔩𝔢𝔰 | 𝙳𝚘𝚘𝚖 𝙽𝚎𝚠𝚜 pic.twitter.com/1htchUsGl8 — Ψ ABYSS Chronicles (@AbyssChronicles) November 19, 2021

Над 7000 от общо 85 000-те местни жители бяха евакуирани от началото на изригването. Около 66 км пътища в южната част на острова са повредени и в момента са непроходими.

Spain's La Palma volcano in the Canary Islands keeps on erupting. pic.twitter.com/XU1tSWfFqE — Shami BaAhamataza (@Handysook1) November 18, 2021

Активността на вулкана постепенно отслабва през последните седмици, а потоците лава значително са се забавили. Според експерти обаче не се очаква вулканичната активност скоро да приключи. Признаци за това за множество земни трусове, каквито все още се отчитат на дълбочина над 30 км под вулкана.