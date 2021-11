Топ дизайнерът на мъжко облекло Върджил Абло е починал от рак, съобщиха световните агенции. Абло бе артистичен директор на мъжките колекции на "Луи Вюитон" от 2018 г. и основател на марката Off-White.

Breaking News: Virgil Abloh, the barrier-breaking Black designer whose ascent to the heights of the traditional luxury industry changed what was possible in fashion, died on Sunday in Chicago. He was 41. https://t.co/6h8dJ7fffL pic.twitter.com/Ksbu63cU5y