Трийсет южни бели носорога бяха пуснати в естествена среда в Руанда, като бяха докарани с Боинг 747 от РЮА, съобщи АФП.

Служителите от националния парк Акагера, където бяха пуснати застрашените животни, нарекоха трансфера им исторически. Бяха необходими два дена, за да бъдат транспортирани те на 3400 км, през една част от пътя със самолет. Носорозите, някои от които тежащи по 2 т., са получили транквилизанти, за да бъде намален стресът им.

Операцията е струвала около 1 милион щатски долара. Участвали са 80 души - ветеринари, специалисти по транспортиране на диви животни.

30 white rhinoceros have been successfully transported from South Africa to Akagera national park in Rwanda, in the largest translocation of rhinoceros in history. The aim is to have 500 - 1000 living in the park in the future. A fantastic measure to pro… https://t.co/DA39etr1Ys