Японското международно летище Кансай отбеляза 30 години без загуба на нито една бройка багаж - от отварянето си през септември 1994 г.

Аерогарата има средно 20-30 милиона пътници годишно. Въпреки че това изглежда забележително постижение, една група хора не смята, че голяма работа: персоналът.

„Нямаме чувството, че сме направили нещо специално. Работим както обикновено. Със сигурност сме щастливи да получим това признание. Мисля, че нашият персонал, особено тези, които работят на място, все пак се чувстват доволни от постижението“, каза пред CNN Кенджи Таканиши, служител Връзки с обществеността.

