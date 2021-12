Лошото време и обилният снеговалеж блокира десетки селища в Източна Турция. От натрупалия сняг пътищата към тях са непроходими, съобщава турската частна телевизия НТВ.

Снежната покривка в окръг Ван достигна на места 80 сантиметра. Недостъпни са над 80 селища в района на местния град Бахчесарай, където снеговалежът е бил най-обилен. Екипи на общината полагат усилия за разчистване на пътищата още от ранните часове на деня.

Northeastern #Turkey last night until today a passage of cold front as well as lake effect snow from the Black Sea gave heavy snowfall in the areas near the shores of the Black Sea. Source: Severe Weather Turkey pic.twitter.com/QNAh3Xwdvj