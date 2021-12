В Москва календарната есен приключи с пристигането на циклона „Бенедикт“. Във вторник, 30 ноември, в Москва паднаха около 40% от месечните валежи, а на 1 декември в руската столица беше обявено жълто ниво на опасност от времето, съобщи Би Би Си. Екстремни метеорологични условия се наблюдаваха и в други региони на страната. Над 90 хиляди души в 13 региона останаха без ток заради лошото време.

Пясъчна буря предизвика катастрофа с над 30 коли в Турция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Това са най-обилните валежи за последните 69 години. Екстремни метеорологични условия се наблюдаваха не само в руската столица, но и в Далечния изток и в анексирания Крим. А в Санкт Петербург снегът започна ден по-рано, отколкото в Москва.

Дори известният тургеневски дъб в музея-резерват Спаское-Лутовиново, не успя да навърши своята 200-годишнина, тъй като стана жертва на силен вятър. През нощта и сутринта на 30 ноември в Москва първо имаше интензивни дъждове, а след това започна сняг. Метеорологичните условия предизвикаха сериозни задръствания в мегаполиса.

Московският зоопарк обяви временно затваряне заради лошо време. От вятъра паднаха близо 160 дървета, повредени са около 90 автомобила. Повече от 40 полета са забавени или отменени на летищата в Москва и Московска област и е обявено жълто ниво на опасност.

"В Москва на места продължава да вали сняг, пътищата са много хлъзгави. Ако е възможно, ние ви молим да използвате обществен транспорт днес - така комуналните услуги ще могат бързо да разчистят града", заяви министерството на транспорта и развитието на пътната инфраструктура на сряда сутрин.

Дъжд и снеговалеж в Москва вечерта на 30 ноември бяха придружени от силен вятър до 20-22 метра в секунда. Обилни снеговалежи се наблюдават и в Ленинградска и Новгородска области, в Карелия, Вологодска област и в Далечния изток. Международното летище "Южно-Сахалинск" в сряда, 1 декември, отмени 11 полета за пристигане и заминаване поради метеорологични условия, съобщиха за Интерфакс на летището.

Примхидромет съобщи за рекордна скорост на вятъра, регистрирана на 1 декември по време на циклон във Владивосток. Снежен циклон наруши въздушния трафик в Хабаровска територия, две летища са затворени, съобщи летище Хабаровск в канала си в Telegram.

🥶❄️🧊 The last night of meteorological autumn brought the first -50C for Siberia of this season

-53.9°C in Delyankir

-53.1°C in Oymyakon

-50.0°C in Susuman

all in Russia. 🥶❄️🧊 pic.twitter.com/iWwgNlxu88