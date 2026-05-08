Започва първият етап от колоездачната обиколка на Италия у нас. Стартът е малко преди 14:00 часа от северното пристанище в Несебър. Дължината му е 147 километра, а финалът се очаква малко след 17:00 часа в Бургас.

Официално откриха Джиро д’Италия 2026 в Бургас

В събота Джиро д’Италия продължава с втория етап между Бургас и Велико Търново, а в неделя розовата колона ще тръгне от Пловдив и ще финишира в центъра на София.

Церемонията по представянето на отборите беше на 6 май. В състезанието участват 23 отбора и 184 колоездачи. Очаква се в дните около трите етапа България да бъде посетена от над 30 хиляди туристи.

