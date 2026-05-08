Няколко души са били взети за заложници в банка в западногерманския град Зинциг, потвърди полицията пред АФП. На мястото са изпратени множество полицейски екипи. По данни на полицията в Кобленц вътре в банката има няколко похитители и заложници, като сред задържаните е и шофьорът на брониран автомобил за превоз на пари.

Според властите става дума за „мащабна полицейска операция“, като около банката, разположена в центъра на града, е изграден широк периметър за сигурност. Полицията подчерта, че към момента няма опасност за хората извън отцепения район. На този етап не се предоставят повече подробности.

Според германския вестник „Билд“ тази сутрин служител от брониран автомобил за превоз на пари е бил пресрещнат и заплашен пред банката. Снимки, публикувани от изданието, показват полицаи с каски, бронежилетки и автоматично оръжие.

Припомняме, че в края на 2025 г. беше извършен банков обир и в Гелзенкирхен - друг град в западната част на Германия - при който щетите възлизаха на около 30 милиона евро, според полицията. Тогава нямаше пострадали.

