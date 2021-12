Американският рапър Drakeo the Ruler е починал, след като е бил намушкан с нож на музикален фестивал в Лос Анджелис.

28-годишният изпълнител, чието истинско име е Даръл Колдуел, е трябвало да участва във фестивала Once Upon a Time in LA в събота вечер.

Неговият агент потвърди смъртта му пред няколко американски медии в неделя сутринта.

Drakeo The Ruler a succombé à ses blessures… 😔



Il a été poignardé à la nuque dans la nuit à un concert



R.I.P 🕊 pic.twitter.com/ZM9Cs9jFOy — Hip Hop Ultimate Team 📀 (@HH_UltimateTeam) December 19, 2021

Съобщава се, че изпълнителят е бил намушкан с нож по време на свада зад сцената по времето, когато е трябвало да изнесе концерт.

Полицията в Лос Анджелис води разследване, но заяви пред репортери, че до момента не са били извършени арести.

You just had to be there...



RIP Drakeo The Ruler 🙏🏿🕊#Classics pic.twitter.com/j3YSuOJumm — Real Nigga Quezzy💯✊🏿 (@QuezzyQuez707) December 19, 2021

Drakeo the Ruler имаше повече от 1,5 млн. слушатели в Spotify и си сътрудничеше с канадския рапър Дрейк в сингъла Talk to Me.

Промоутърът на фестивала, Live Nation, потвърди пред Би Би Си, че е имало "пререкание на пътното платно зад кулисите" на събитието, което е трябвало да включва и изпълнения на рапърите 50 Cent и Snoop Dogg.

Drakeo The Ruler was reportedly stabbed in the neck at “Once Upon A Time In LA” festival earlier tonight. pic.twitter.com/mdopASMQY0 — No Jumper (@nojumper) December 19, 2021

"От уважение към замесените и в координация с местните власти артистите и организаторите решиха да не продължават с останалите сетове, така че фестивалът беше прекратен един час по-рано", се казва в съобщението.

RIP Drakeo, the greatest West Coast artist of a generation, a legend who invented a new rap language of slippery cadences, nervous rhythms, and psychedelic slang, who beat life twice only to suffer the most tragic fate conceivable. The Ruler, once, always, and forever. 💔 pic.twitter.com/WKKjMV9PML — Otto Von Biz Markie (@Passionweiss) December 19, 2021