Американската компания SpaceX изпрати към МКС коледни подаръци и провизии и отбеляза стотното успешно кацане на ракетата си, съобщи Асошиейтед прес.

Ракета Falcon изведе в орбита призори от космическия център "Кенеди" на НАСА капсулата Dragon, натоварена с повече от 2900 тона продукти за седемчленния екипаж на МКС. Няколко минути по-късно ракетата се приземи успешно на платформа в океана, шест години след първото си успешно кацане през 2015 г.

