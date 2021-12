Хиляди творци, изпълнители, оператори на кина и организатори на културни прояви се събраха в Брюксел, за да протестират срещу решението на правителството да наложи локдаун на културния живот в Белгия заради разпространяването на варианта Омикрон.

Под наслов "Шоуто трябва да продължи" и "Няма култура, няма живот" хората демонстрираха мирно под проливния дъжд на централен площад, като организаторите призоваваха всички да са с маски и да спазват дистанция.

Several thousand people demonstrated this Sunday in Brussels to protest the closures.

