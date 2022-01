Немска овчарка на име Тинсли, която първоначално била взета за изгубено куче, успя да заведе полицаи от щатската полиция на Ню Хемпшър до място на катастрофа и така спаси двама ранени, съобщиха Асошиейтед прес и АФП.

Двама души били тежко ранени при инцидента, но благодарение на усилията на кучето те получили бързо медицинска помощ, след като полицията открила камиона, излязъл от пътя на междуградска магистрала.

"Кучето се опитваше да покаже нещо", каза лейт. Даниъл Балдасар от щатската полиция на Ню Хемпшър пред местен телевизионен канал.

"Опитваше се да избяга от полицаите, но не се отдалечаваше много. Изглеждаше, сякаш им казва: "Следвайте ме, следвайте ме", разказва полицая. И те това и сторили. Така стигнали до обърнат камион.

A heroic German Shepherd that police thought was a stray on a highway was actually acting as a rescue dog as it led authorities to the site of its injured owner’s overturned pickup truck the night of Jan. 3. https://t.co/01T3c66Wu1