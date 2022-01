33-годишната певица Риана е бременна и очаква първото си бебе от рапъра A$AP Rocky, съобщава People. Двойката беше снимана в Ню Йорк през уикенда. На кадрите се вижда наедрялото коремче на певицата.

BREAKING: Rihanna is pregnant! Photographed by Miles Diggs. pic.twitter.com/zJS0Ok7EcL

На една от снимките рапърът целува бъдещата майка по челото, докато двамата се наслаждават на снежна разходка на открито.

Rihanna is PREGNANT! The singer, 33, shows off her bare bump in freezing New York City https://t.co/OY2WjR6qNk pic.twitter.com/83oA1JfyOY