Конвой от камиони и каравани блокира улиците около парламента на Нова Зеландия в Уелингтън. Протестното шествие бе срещу санитарните мерки и ваксинацията. Протестното движение е вдъхновено от протестите на шофьорите в Канада, парализирали столицата Отава, предаде Франс прес.

Блокадата в Отава продължава, полицията планира глоби и арести

Стотици превозни средства, на които имаше закачени призиви: "Върнете ни свободата" и "Принудата не е съгласие", паркираха на улиците около парламента. Стотици други пък прекосиха центъра на града, надувайки клаксони. Протестът беше мирен. Нямаше инциденти и задържани.

