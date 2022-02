Бурята Юнис удря днес Обединеното кралство, предаде Франс прес. Британската метеорологична служба обяви вчера "червена тревога" от Югозападна Англия чак до Южен Уелс. Ветровете по крайбрежието могат да достигнат скорост 145 км/ч.

За цяла Южна Англия, включително Лондон, е обявена "оранжева тревога". В столицата се очакват ветрове до 130 км/ч. Редица кралски паркове са затворени, както и виенското Колело на хилядолетието - прочутото "Лондонско око".

Расте броят на жертвите на циклона в Мадагаскар (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: БГНЕС

Тази буря може да вдигне във въздуха различни отломки и така да създаде смъртна опасност, да причини щети на жилищни и други сгради, чиито покриви може да се откъснат, и да скъса електропроводи, предупредиха метеоролозите. Властите призоваха гражданите да си останат у дома.

Мощен циклон удари Мадагаскар (ВИДЕО+СНИМКИ)

Има затворени магистрали, мостове. Отменени са самолетни полети. От съображения за сигурност вече са преустановени всички влакове в Уелс. В югоизточната част на страната пътници бяха блокирани във влак между Тонбридж и Севеноукс в Кент.

Железниците препоръчват на пътниците в страната "да преразгледат своите планове" и подчертават, че влаковете ще се движат с намалена скорост - предимно до 80 км/ч.

"Естествено, армията е в готовност", увери вчера премиерът Борис Джонсън по време на посещение във военна база.

A second rare red weather warning for Storm Eunice has been issued, it covers London, Kent, Surrey, Essex and East Sussex from 10am, and joins an earlier red weather warning starting from 7am along the coast of Devon, Cornwall, Somerset and south Waleshttps://t.co/qjsK6RGxIZ