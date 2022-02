Вълна от остри реакции на международната общност последва изявлението на Владимир Путин, в което той призна независимостта на Донецката и Луганската народни републики. Светът осъди решението на руския президент.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш смята, че Москва е нарушила териториалната цялост и суверенитета на Украйна чрез признаването на двата отцепени региона за независими държави.

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг осъди решението на Путин и призова Русия да избере пътя на дипломацията.

Европейският съюз определи случилото се като "крещящо нарушение на международното право" и допълни, че ще санкционира хората, замесени в "този незаконен акт".

На извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН мнозинството от държавите осъдиха решението на Русия да признае за независими двете отцепнически републики в Източна Украйна. Китай обаче се задоволи само с това да призове всички страни към сдържаност.

„Генералният секретар смята, че решението на Руската федерация е нарушение на териториалната цялост и суверенитета на Украйна и е несъвместимо с принципите на Устава на ООН", каза говорителят на организацията Стефан Дюжарик.

Съединените щати ще обявят днес нови санкции срещу Русия.

„Президентът Путин разкъса на парчета споразумението от Минск. По същество, Путин иска светът да се върне назад във времето - отпреди ООН. Във времето, когато империите управляваха света. Светът обаче се придвижи напред. Вече не сме 1919 г., а 2022 г.”, заяви посланикът на САЩ в ООН Линда Томас-Грийнфилд.

Австралийският премиер призова Москва да спре да заплашва съседите си.

„Всяко твърдение, че това са миротворци, е глупост. Те се намират на украинска суверенна територия. Надявам се на най-доброто по отношение на дипломатическите усилия”, каза Скот Морисън.

Еманюел Макрон, който се ангажира активно за намиране на дипломатически изход от кризата, определи действията на Москва като нарушение на международните ангажименти и атака срещу суверенитета на Украйна.

Британският премиер свика извънредно заседание на кабинета рано тази сутрин, за да обсъди санкциите срещу Русия.

