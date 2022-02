Политическата и икономическа изолация на Русия се задълбочава на фона на твърдата съпротива в украинската столица и други градове. Европейският съюз и много други държави въведоха мащабни санкции срещу Москва, а Съединените щати и Франция призоваха гражданите си да напуснат незабавно Русия. Заради руската инвазия в Украйна днес се свиква извънредно заседание на Общото събрание на ООН. Европейският съюз засилва подкрепата си за Украйна, но в същото време и затяга санкциите срещу Русия и Беларус.

„За първи път в историята Европейският съюз ще финансира закупуването и доставката на оръжия и друго оборудване в страна, която е атакувана. Това е преломен момент”, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

