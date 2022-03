Рано тази сутрин автомобил се вряза в група от близо 200 души, които подготвяли местен карнавал в Белгия. Загинаха шестима. Десет души са тежко ранени, с опасност за живота. Общият брой на пострадалите е близо 70.

‘At least four dead’ as car crashes into carnival in Belgium https://t.co/wmvaRD5cNq