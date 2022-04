Над 90 мигранти загинаха при корабокрушение в Средиземно море при опит да стигнат до европейските брегове от Либия, пише италианският вестник Avvenire.

Според изданието в надуваемата лодка е имало около 100 души. Тази информация се основава на показанията на четирима души, спасени от екипажа на танкера „Алгрия 1”, който се намираше в зоната на корабокрушението. Корабът се насочва към Либия.

More than 90 people in an overcrowded boat drowned in the Mediterranean Sea, a prominent humanitarian group said, in the latest tragedy involving migrants departing from North Africa to seek a better life in Europe.https://t.co/0oVclGZZvS — Arab News Japan (@ArabNewsjp) April 4, 2022

Представители на неправителствени организации, включително "Лекари без граници", настояват спасените да не се връщат обратно в Либия и да им бъде осигурено "безопасно пристанище" за слизане.

More than 90 people in an overcrowded boat drowned in the #Mediterranean Sea, a prominent humanitarian group said, in the latest tragedy involving #migrants departing from North Africa to seek a better life in Europe.https://t.co/YxLDsoqQbN — The Malta Independent (@IndependentMlt) April 4, 2022

More than 90 people in an overcrowded boat drowned in the Mediterranean Sea in the latest tragedy involving migrants departing from North Africa in an attempt to reach Europe, AP reports.https://t.co/0THItTTQ4i — CGTN Africa (@cgtnafrica) April 4, 2022