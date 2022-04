Тримата астронавти на мисията "Шънчжоу-13"се върнаха днес на Земята след шест месеца, прекарани на китайската космическа станция, което е най-дългият престой в космоса, осъществен от Китай, съобщава Франс прес, позовавайки се на държавната Китайска централна телевизия. Това е нов успешен етап за Пекин в амбициозната му космическа програма, целяща да догони САЩ, Европа и Русия, отбелязва агенцията.

Със 183 дни в космоса екипажът подобри предишния национален рекорд за престой в космоса, който беше 92 дни и беше поставен през 2021 г. по време на предишната мисия на "Шънчжоу-13". Екипажът се състоеше от трима армейски пилоти: командира Чжай Чжиган (55 г.), колегата му Ван Япин (42 г.) и най-младия И Гуанфу (41 г.), за когото това беше първи полет в космоса.

Тримата тайконавти се отправиха на космическа мисия на 16 октомври миналата година. Оттогава те изпълниха две космически разходки, проведоха поредици от научни експерименти и подготвиха разширяването на бъдещата орбитална станция.

Ван Япин не само е първата жена тайконавт на борда на основния модул "Тянхъ", но е и първата, излязла в открит космос.

В следващата фаза е планирано следващия месец товарен кораб да достави материали и гориво на модула за предвидения за юни полет на "Шънчжоу-14".

Спускаемата капсула на космическия кораб "Шънчжоу-13" с тримата астронавти на борда благополучно се приземи на площадката за кацане Дунфен в района Вътрешна Монголия в Северен Китай, посочва ТАСС.