Компанията SpaceX изстреля ракета-носител Falcon 9 от военната база "Ванденберг", Калифорния, с 53 спътника от системата Starlink, съобщи Асошиейтед прес.

Около девет минути след изстрелването първата част от ракетата автоматично се завърна на Земята, а от фирмата на предприемача Илон Мъск обявиха мисията за успешна.

T-minus 2 hours. SpaceX is counting down to its 20th mission of the year. Liftoff of a Falcon 9 rocket with 53 more Starlink internet satellites is set for 4:40:50pm EDT (2040 GMT).



Falcon 9 and its brand new booster stage are vertical at Cape Canaveral.

