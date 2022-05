Лидерите на Европейския съюз постигнаха компромис за налагане на частично петролно ембарго на Русия. То обхваща само руския петрол, който се внася по море. Изключение ще има за вноса, който се договаря по тръба.

Петков в Брюксел: България иска отсрочка за ембаргото за руския петрол до декември 2024 г.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви в Twitter, че споразумението обхваща повече от две трети от вноса на петрол от Русия и прекъсва "огромен източник на финансиране за нейната военна машина".

Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.



It will allow a ban on oil imports from #Russia.



The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8