Основателят на производителя на електрически автомобили Илон Мъск написа на страницата си в Twitter, че компанията ще представи хуманоиден робот, наречен Optimus, на 30 септември.

Elon Musk says the humanoid robot known as Optimus or Tesla Bot may be up and running within months https://t.co/HLBhM5bxtz — Bloomberg (@business) June 3, 2022

"Денят на изкуствения интелект на Tesla е преместен за 30 септември, защото дотогава може да имаме прототип на Optimus", написа Мъск.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022

Optimus е хуманоиден робот, върху който Tesla работи приоритетно.

Elon Musk announced that Tesla might have a working prototype of Tesla Bot, also known as Optimus, Tesla’s humanoid robot, by September 30 – the end of the third quarter of 2022.- (electrek)#Robotics #Optimus #Tesla #ElonMusk pic.twitter.com/y4LQ33aq9k — idefend (@idefend3) June 3, 2022

Блумбърг посочва, че както предприемачът твърдеше през януари, Optimus може в крайна сметка да реши проблема с недостига на работна ръка в световен мащаб, а в краткосрочен план може да бъде в състояние да пренася предмети в завода на Tesla.

.@elonmusk said that @Tesla is likely to have a prototype version of a humanoid robot called #Optimus ready in the upcoming months.https://t.co/PuHVLMCleh — HT Auto (@HTAutotweets) June 3, 2022

Акциите на Tesla се повишиха с 1,06% в предварителната пазарна търговия.