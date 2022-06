Огромен горски пожар избухна в Мармарис във вторник вечерта. По информация на служители на Министерството на земеделието и горите на Турция, около 1600 души се борят с пламъците в залива Амазонка в местността Бьордюбет, съобщата БГНЕС.

🇹🇷A forest fire broke out near the resort of Marmaris in Turkey.



The fire does not threaten settlements, said Vahit Kirishchi, Minister of Agriculture and Forestry of the country.



Aviation puts out fires, weather conditions do not interfere with its work. pic.twitter.com/BzUtHuJGVo