В петата по богатство държава в света - Кувейт, само бедните стоят на жегата. 52 градуса по Целзий удариха страната в последните дни, а метеоролозите считат, че ако доскоро рекордните жеги от този мащаб бяха само инцидентни, то занапред страната все повече ще се сблъсква с изпепеляващата горещина на слънцето.

В град Кувейт само бедните страдат от ужасяващата жега, докато богаташите избягват да излизат от домовете си и седят под климатиците. В този изпепеляващ климат парещият въздух, който се носи през града, става опасен и потенциално смъртоносен, пише в. "Мирър".

Не сама кувейтците, забогатяли от наличието на петрол в страната, обаче, живеят на жегите - Кувейт е дом и на имигранти от Югоизточна Азия, които идват предимно като обслужващ персонал.

