Американската актриса Амбър Хърд е изправена пред нова съдебна битка, след като нейната застрахователна компания отказа да й плати до 1 милион долара застраховка, за да покрие разходите по процеса срещу бившия й съпруг, актьорът Джони Деп, предаде БГНЕС.

Амбър Хърд настоява за нов процес срещу Джони Деп заради "фалшив" съдебен заседател

New York Marine and General Insurance Co. в петък заведе дело срещу актрисата във федералния съд, тъй като смята, че не трябва да й връща парите, защото действията й по делото на бившия й съпруг срещу нея произтичат от нейните действия. Деп получи обезщетение за клевета миналия месец.

"Дисни" предлагат огромна сума на Джони Деп да се върне като Джак Спароу (ВИДЕО)

През 2019 г. Деп поиска обезщетение от 50 милиона долара от бившата си съпруга заради нейната статия във Washington Post от 2018 г., в която тя твърди, че е била жертва на домашно насилие. Въпреки че не назовава Деп в текста, звездата от "Карибски пирати" твърди в съда, че е ясно, че той е обект на коментарите.

Миналия месец Деп получи над 10 милиона долара обезщетение за клевета след шестседмичен процес.

Били Айлиш възпя процеса Деп - Хърд (ВИДЕО)

Джони Деп може да опрости на Амбър $8 млн. от обезщетението

Застрахователната компания твърди, че е длъжна да плати само в случай, че застрахованият не е причинил щетата сам, цитирайки закона на Калифорния, че застрахователната компания „не носи отговорност за загуби, произтичащи от съзнателно действие на застрахования“.