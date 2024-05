Започна ежегодното кралското шоу за коне в Уиндзор, Великобритания. То се провежда в Windsor Home Park и датира от 1943 г. Събитието се реализира в рамките на 1-5 май.

Шоуто е единственото в Обединеното кралство и е домакин на международни състезания с коне. Негов патрон беше кралица Елизабет II, а сега е Херцогът на Единбург.

Снимка: БТА

Всяка година шоуто привлича повече от 50 000 посетители от цял свят.

The Royal Windsor Horse Show 2024 begins today!



2.30pm:

The Defender CDI4* FEI Dressage – Grand Prix



Supported by Defender, the RWHS 2024 Principal Partner pic.twitter.com/4RkIdyE4av