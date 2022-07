Нова платформа, нов късмет. И всъщност в доста забързаните обороти, в които живеем си е късмет, откъдето и да го погледне човек. Независимо дали сте тежък киноман, фен на екшъните, непораснало дете пристрастено към анимациите или сте от онези хора, които обичат винаги да имат опция какво да гледат, то някак е почти сигурно, че ще намерите по нещо от всичко това в Disney+.

И като казваме „нещо“ имаме предвид много неща. От супергерои, през звездни светове, чак до документални поредици за по-взискателните зрители, онова „по-голямо от живота усещане“, каквото филмовото изкуство в същината си е, може да бъде открито из огромната филмотека на платформата. Услугата, разбира се, е обърната към зрителите от всички възрасти, защото кой не помни анимациите на „Дисни“, които са ни разплаквали или дори ядосвали понякога. Disney+ e чудесна комбинация от ново съдържание и вече познати заглавия от творците от световна класа на The Walt Disney Company – визионерите, представящи креативността на Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, както и развлекателното съдържание от Star. С две думи – има много за гледане, стига да се разровите достатъчно дълбоко.

Всички абонати ще могат да се насладят на оригинални филми, сериали, документални продукции и късометражно съдържание, създадени специално за услугата, от емблематичните марки, налични в платформата на Disney+, в широкa гама от жанрове, включително игрални и анимационни сериали и късометражни продукции, документални поредици, така наречените „unscripted series“ и оригинални филми. Платформата предлага едновременно гледане на до 4 устройства, персонализирани препоръки и възможност за добавяне на до 7 различни профила. Изобщо има за всеки по нещо и няма нужда да се блъскате.

Новото съдържание и старото наследство, оставено от Уолт Дисни се срещат в Disney+, за да накарат зрителя да изпадне в приятна носталгия с някои от най-иконичните им продукции или пък да се наслади за пореден път на някое от приключенията на Avengers. Разбира се, всеки сам ще си прецени какво и колко му се гледа… Ние просто сме направили един кратък списък с част от нещата, които харесваме. Дали ги харесвате и вие? Съвсем скоро ще разберете сами.

101 далматинци и онези велики анимации

Има нещо в анимационното кино, което винаги ще накара хората, независимо на каква възраст са, да се връщат към него отново, и отново. Едва ли, когато Доуди Смит пише детския си роман „101 далматинци“ в средата на 50-те години на миналия век е вярвала, че от цялото й творчество, включващо пиеси, романтични романи и мемоари, именно той ще остане като емблема на нейното творчество. И не само – днес 101 Dalmatians („101 далматинци“) е поп културен феномен. „101 далматинци“ се появяват, когато Доуди Смит е на 60 години. В едно свое интервю Доуди си спомня, че идея за романа се оформя, когато на вечеря в дома й неин приятел възкликва, докато наблюдава кучетата й, по онова време 9 броя далматинци – „От тези далматинци ще се получи едно страхотно палто!“ И така в света на модерната литература и култура се появява образът на един от любимите злодеи на много деца – Круела Де Вил.

Компания „Дисни“, тогава все още управлявана от Уолт Дисни, купува правата за филмиране на книгата на Смит почти веднага след излизането й. Така „101 далматинци“ стават техният 17 анимационен филм, който им носи награда БАФТА и любовта на публиката. Едва през 2021-а се появи нов прочит и един вид предистория на романа, разказана през погледа на единствения по-известен от двойката далматинци персонаж – Круела Де Вил. Филмът Cruella („Круела“) с Ема Стоун в главната роля се получи добре и днес публиката очаква нейната втора част. Тази година се навършват 126 години от рождението на Доуди Смит, а ние отново искаме да гледаме 101 Dalmatians („101 далматинци“). Може да си пуснем и Cruella („Круела“). Децата в нас имат нужда от това.

Разбира се, покрай далматинците, ако влезете в секциите с анимация ще откриете толкова много неща, като филмите на Disney Frozen и Encanto, с които всички обичат да припяват, или любими продукции на Pixar като Finding Dory и Toy Story, че лятото няма да ви стигне да ги изгледате. Но може да започнете с петнистите чаровници и да минете нататък.

Снимка: iStock by Getty Images

Star Wars и още нещо…

Когато франчайзът създаден от Джордж Лукас през 70-те години беше подновен, някои от феновете не бяха доволни. Други пък се бяха залепили за екраните още преди Люк Скайуокър да размаха меча си и да направи път на младото поколение, което влезе и да заеме местата си в междузвездната карта. Безспорен е фактът обаче, че Star Wars са един от най-големите франчайзи, които екранът познава. С всяка нова част и появата на нещо допълнително, което да разшири вселената им, феновете стават повече и искат да гледат още, и още. Така потребителите бяха инжектирани с първа доза от новите приключения на Star Wars – появи се сериалът The Mandalorian.

Дори и да не сте фен на поредицата или изобщо да не знаете нищо за Star Wars, ако това въобще е възможно, почти няма шанс да не ви допадне The Mandalorian. Самотен войн, който носи нещо безценно и пътува из различни светове, защото се оказва, че животът му има много по-важна мисия от това просто да изпълнява поръчки. Следвайки неотлъчно формула която работи, The Mandalorian е едно от бижутата във вселената на новите продукции на Lucasfilm. След него се появиха The Book of Boba Fett и разбира се, най-новият член на семейство на Disney+ и Star Wars – сериалът Obi Wan-Kenobi. Някои харесват носталгията, в която автоматично ги вкарва новия сериал, други завръщането на Юън Макгрегър в иконичната му роля от епизод I, II и III на Star Wars, а трети – появата на Черния лорд. И сигурно има още безброй причини за обичта на феновете към една междугалактическа епична история, която продължава да се разширява, така както го прави Вселената ежеминутно.

Снимка: iStock by Getty Images

Убийства в сградата и кой го направи

Има нещо безкрайно вълнуващо в мистериите с убийства, нали? Възраждането на класическия криминален жанр и правенето на каламбури с него, оцветени в най-различни нюанси, започна преди няколко години и набира все по-голяма скорост. Истината е проста. Любопитството, което е убило котката носи почти същите последствия на човека. А няма нищо по-сочно и вълнуващо за опознаване от едно добре разиграно убийство!

Only Murders in The Building – една от топ комедийните мистерии в каталога на Disney+, част от развлекателното съдържание на Star, направи премиера на първия си сезон още миналата година, а в края на юни тръгва ударно и с големи очаквания към сезон 2. Сериалът е от онези, които ще се усладят на хората, които са почитатели на Артър Конан Дойл, Агата Кристи и дори някои по-модерни имена в жанра. По идея на един от гигантите в комедийното кино – Стив Мартин, който кани и своята забавна половина на сцената от десетилетия – Мартин Шорт, Only Murders in The Building е една истински вкусна манджа с грозде, която сблъсква поколенията, завърта едно съмнително убийство, добавя щипка комедия и за бонус кани звезди, които да играя себе си – като Стинг, Ейми Шумър и Джими Фалън. Другият голям плюс на Only Murders in The Building е дълбокият поклон, който сериалът прави към един от величествените градове в света – Ню Йорк. С две думи – ентусиазмът ни е ясен!

Една съвсем истинска история

Ако сте деца на 90-те, то със сигурност помните един от най-горещите и някак срамни скандали, които съществуваха нейде из Америка, но успяха да получат такъв отзвук, че стигнаха дори и до нас. И това се случи във времето, в което интернетът идваше директно от телефона и издаваше странни звуци. Говорим за лепкавата, напоена с феромони история на Памела Андерсън и Томи Лий.

Както е известно на всички ни на света има хора, които оставят своя отпечатък върху историята, независимо дали говорим за политика, войни, наука, скандали, шоубизнес или дори мода. И историите на тези хора могат да вдъхновяват или да шокират околните. Сериалът Pam & Tommy разказва историята зад пускането на първото в историята скандално секс видео – това на Памела Андерсън и Томи Лий. Освен върху скорострелния и доста разгорещен брак на тази двойка, сериалът най-вече се концентрира в направения от тях запис на медения им месец, който по-късно е откраднат от дома им, продаван по пощата на всеки заинтересуван и в крайна сметка пуснат в интернет, където се превръща в практически първото секс видео, което става вайръл. Щом стига дори до пределите на България, може да си представите за какво говорим. Освен, че актьорите са неузнаваеми в ролите на образите, като дори не говорим само за персонажите на Пам и Томи (изиграни от Лили Джеймс и Себастиан Стан), сериалът по много балансиран начин успява да улови духа на 90-те и да представи гледните точки на всички замесени в скандала, като зрителят не вижда само публичното лице на това, което се случва.

Към Pam & Tommy само искаме да добавим, че ако обичате истински истории, в каталога на Disney+ ще откриете и още сериали като The Dropout – за живота на измамницата Елизабет Холмс и Dopesick, който разказва история за кризата с опиати в Америка.

Ms. Marvel и цялата вселена

От какво има нужда една истински приключенски настроена платформа? От супергерои. От компанията категорично показаха, че дори пандемията не може да ги спре и разшириха вселената си със супергерои на Marvel дори повече от тази на Star Wars. И защо не? Комикси, колкото човек иска. Съответно и същото толкова голямо количество истории. Най-новата част от тяхното семейство е Ms. Marvel. След WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki и много други супергеройски сериали и филми, към богатия избор от Marvel продукции, налични на Disney+ се прибавят и новите проекти от същата вселена. И първа е Камала Кан от Джързи – на пръв поглед обикновено момиче, което обаче е почти обсебено от Ms. Marvel – любимата й супергероиня. Защото светът е по-готино място, когато имаш супер сили, нали? Смесващ реалност с фантазия и любимите теми на Marvel, като семейството и къде принадлежиш, Ms. Marvel най-вероятно ще допадне на най-запалените по хубостниците с пелерини сред вас.

За всички останали имаме Оскар Айзък в доста провокативния и различен Moon Knight. Има ли нещо, което Оскар Айзък не може да изиграе? Не мислим. Затова и ролята на обикновен човек, който без да иска се превръща в супергерои му стои като добре ушит (супергеройски) костюм. Moon Knight е може би най-различно изглеждащия и звучащ като тон сериал от вселената на Marvel и именно заради това ние толкова много го харесваме. Пък и ни изненада с хитри похвати на няколко пъти.

Животът според Голдблум

Ако има нещо по-фенси, забавно, шарено и умилително за гледане от Джеф Голдблум на голям и малък екран, нека някой ни го покаже веднага. И не, котките не се броят. Поредицата на National Geographic The World Аccording to Jeff Goldblum стартира своя път през 2019 година, като нейната основна цел е да забавлява – както Джеф Голдблум, така и зрителите. И се справя толкова успешно, че почти веднага е подновена за втори сезон, а вече сме в очакване и на трети. Не сте го гледали? Значи сте изпуснали. В духа на National Geographic, които застават зад проекта, The World Аccording to Jeff Goldblum, насища всичките си 12 епизода (в първи сезон) и 10 (във втори) с любопитни факти, забавни моменти и няколко скептични, но смислени забележки върху съществуването като такова.

Най-общо казано поредицата проследява Джеф, който изследва света и го представя пред всички любопитни като него, които искат да гледат. И не, няма да ви стане скучно, защото Голдблум е забавен, когато играе, забавен е в социалните мрежи, но когато е изследовател е във вихъра си и претърпява някаква странна метаморфоза, за да се превърне в любопитен, критично мислещ и човек, който иска да знае повече. Освен това Джеф казва, че това предаване не е работа според него, защото „Предпоставката на шоуто е, че това е светът според мен, тоест аз с цялата информация и опит, които животът ми е дал, заставам пред вас.“ В духа на Джеф Голдблум, особено, ако познавате творчеството му и в този на National Geographic – тяхното творчество сте виждали със сигурност – това е поредица, която бихме препоръчали с лека ръка на малки и големи.

И като говорим за документални поредици – хвърлете по едно око на Beatles: Get Back на Питър Джаксън, както и спиращите дъха продукции на National Geographic Cosmos и The Rescue – все различни неща и достатъчно вълнуващи, за да ви залепят за екрана.

Още и още, и още…

Ако сте от големите фенове на Marvel и вселената на Star Wars или просто си падате по супергерои, силни мъже и магически светове, то трябва да внимавате за трите най-нови продукции, които влизат в каталога на Disney+ – Andor, She-Hulk: Attorney at Law и I Am Groot.

Помните ли бунтовника красавец от „Rogue One: A Star Wars Story“ Касиан Андор, изигран от Диего Луна? Сериалът Andor разказва неговата предистоия, когато в една опасна ера Касиан Андор поема по път, предопределен да го превърне в бунтовнически герой.

Малко по-различен и в едни модерни времена сериалът She-Hulk: Attorney At Law на Marvel Studios ни отвежда в една вселена, която ни е някак позната, но е и доста различна. Сериалът ни среща с женската версия на гиганта Хълк – She-Hulk, известна още като Дженифър Уолтърс, която е адвокат, който специализира в свръхчовешки съдебни дела.

И разбира се, за финал, но не на последно място, поне не в нашите сърца, стои Groot. Няма как да опазим галактиката от един от най-оригиналните и нека признаем – адски сладки образи! Независимо дали е голям или малък Groot е чаровник, който бихме гледали винаги. Така че се пригответе, защото Baby Groot заема централно място в своя собствена поредица – I Am Groot, радва се на славните си дни, докато израства и се забърква в каши сред звездите. Прави всичко с кеф и ние го гледаме. Също с кеф.

Както казахме в началото – каталогът на Disney+ е толкова голям, че тази статия трудно може да го побере. И няма смисъл повече да четете за него. Отивайте и го изследвайте сами. Кой знае, може да откриете неща, които дори ние не сме подозирали, че са там.

Приятно стриймване!