На японския остров Кюшу изригна вулканът Сакураджима, а регионът повиши нивото на опасност до максимум - пето, според Японската метеорологична агенция. Според агенцията изригването е регистрирано в 20:05 местно време, стълб от пепел и дим се е издигнал на височина 2,5 километра.

Според метеоролозите има риск големи вулканични камъни да паднат в радиус от 3 километра от кратера, където се намират два района на град Кагошима. Поради тази причина в града е обявено максимално пето ниво на опасност, което предполага евакуация.

Over in Japan they played the whole match with the #Sakurajima volcano erupting the background because football is life pic.twitter.com/kSYQTOkuiO

Премиерът Фумио Кишида нареди да бъдат взети мерки за събиране и анализ на информация, както и за защита на хората след изригване на вулкан.

The eruption of the "Japan Sakurajima" volcano, which is about 870 kilometers away from Mount Fuji, is such a rare and shocking scene. Who will you share with?❤️ pic.twitter.com/ee1k1fe0Ty