Китай изстреля втория от трите модула от космическата си станция, съобщиха световните информационни агенции. Модулът-лаборатория „Вънтян” е дълъг почти 18 м, а диаметърът му е 4,2 м. Тежи около 20 тона. Изстрелян е без космонавт в него и би трябвало да се скачи с модула „Тянхъ” - първият от космическата станция, който е на орбита от април.

Операцията ще е деликатна за екипажа, защото ще са необходими операции с голяма точност, някои извършени с роботизирана ръка. „Вънтян” има три спални зони, тоалетна и кухня, но и етажерки за научни опити. Ще служи също за резервна платформа за контрол на станцията при инцидент. Очаква се китайската космическа станция „Тянгун” (Небесен дворец) да започне работа до края на годината.

Shenzhou-14 keeps busy since departure from Earth #SpaceChina #SpaceLogpic.twitter.com/RDpT4yOf03