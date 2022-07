Над 80 души са загинали, а 30 се водят за изчезнали в наводненията, засегнали няколко района на Иран, предаде АФП, като се позова на иранската агенция ИРНА.

60 големи града, 140 по-малки и над 500 села са засегнати от наводненията в Иран, който е с население от 83 милиона души. Най-пострадала е провинция Техеран, където жертвите са 35. В провинция Мазандаран, Северен Иран, 20 души все още се издирват, уточнява БТА.

Според иранския министър на селското стопанство Джавад Садатинеджад щетите за селското стопанство от наводненията възлизат на около 195 милиона евро.

The eruption of floods in more than 20 provinces, the loss of so many lives in cities and villages, and the damages and homelessness of defenseless people in the face of natural disasters under the mullahs’ predatory rule are a national disaster.#Iran pic.twitter.com/5Zih3kSWfV