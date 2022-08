Полицаи в Калифорния се изстреляха към зоологическа градина, за да открият, че са били вдигнати под тревога от пакостлива маймуна, предаде АФП.

Диспечерите изпратили служителите да проучат възможния спешен случай, след получаване на обаждане в събота през нощта, което прекъснало.

Зам.-шерифите в окръг Сан Луис Обиспо проследили обаждането до офисите на "Зоопарк за вас" (Zoo to You), намиращ се на около 320 км северно от Лос Анджелис, но не открили хора да имат проблеми.

Те обаче не се обезсърчили и решени да стигнат до дъното на мистерията, започнали разследване.

"След което те разбрали, че трябва да е бил Рут – маймуна капуцин", посочва шерифската служба в пост в социална медия.

"Очевидно Рут е взел мобилния телефон на зоологическата градина, който бил в голф количката на зоопарка, която се използва за пътуване в територията му от 40 акра (160 декара)".

Капуцините са особено любопитни създания, които се наслаждават да опипват и натискат обектите, които са взели.

