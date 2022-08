Изпълнителният директор на град Рига Янис Ланге заяви, че паметникът в парка "Узуварас" ще бъде свален във вторник, след като през май латвийският парламент издаде заповед за събарянето му, а малко след това и градският съвет на Рига.

Естония демонтира съветски паметник, представлявал риск за обществения ред (ВИДЕО)

Местните политици тогава оправдаха събарянето с това, че паметникът възхвалява не само Червената армия, която два пъти е окупирала Латвия, но и военните престъпления на Русия, съобщи "Политико". Кметът на Рига Мартиньш Стакис беше подчертал, че събарянето на паметника е не само местен, но и национален въпрос, и в понеделник написа в Twitter, че "ще бъде необходимо да се събори паметникът на епохата на окупацията и в сърцата [на хората]".

Плановете разстроиха руската общност в Латвия, която има 214-километрова граница с Русия. Етническите руснаци съставляват около една четвърт от населението на страната.

📸 Preparations for possible protests due to the demolition of the monument to the soldiers of the Soviet army in Riga are underway In Latvia, according to the Minister of Internal Affairs of the country Kristaps Eklons, who added that the security forces "are ready to prevent pic.twitter.com/F1blJtGA1h — Мохаммад Азиз Надери (@naderimass68286) August 19, 2022

През уикенда Латвийският руски съюз обяви на страницата си във Фейсбук, че планира да организира протести срещу този ход тази вечерта, като съпредседателят му Мирославс Митрофановс заяви, че са събрани повече от 10 000 подписа срещу разрушаването на паметника. Ланге обаче заяви пред репортери, че градският съвет на Рига няма да им издаде разрешение за демонстрация.

Rīga has started to set up a construction site to get rid of Soviet occupation monument.https://t.co/UOOMBaXch6@IlvesToomas @Flash43191300 pic.twitter.com/63GCiCxko0 — Driks (@drikssdrikss) August 22, 2022

Премахването на паметника в Рига следва поредица от стъпки на балтийските държави срещу Русия и близките до Москва страни.

По-рано този месец Естония и Латвия се оттеглиха от подкрепян от Китай форум, целящ да засили отношенията с източноевропейските страни, а Талин забрани на руснаци с издадени от Естония шенгенски визи да влизат в страната. Преди седмица в Естония беше премахнат и възпоменателен танк от съветската епоха.

1/2⚡️Latvia is preparing to dismantle the monument to "Soviet soldiers" in Riga, but local authorities fear possible protests that have already been announced in the event of an attempt to demolish the monument. pic.twitter.com/TKyyTpq2eP — Flash (@Flash43191300) August 19, 2022

Докато естонският паметник ще бъде преместен в Естонския военен музей, все още не е ясно какво ще се случи с латвийския му аналог.