Огромен пожар обхвана небостъргач в китайския град Чанша. Горят няколко десетки етажа, съобщава БГНЕС.

Според местните медии има и жертви, но техният брой все още не е обявен.

According to CCTV news, on the afternoon of September 16, a fire broke out in the China Telecom Building in the urban area of ​​Changsha, Hunan Province. At present, the casualties are unknown & firefighters have launched fire fighting and rescue work at the scene pic.twitter.com/XA6ePvbrmV