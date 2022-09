Безредици в Белград заради гей парад. Група противници се опитаха да прекъснат събитието. Полицията ги спря в тежък сблъсък.

Сърбия забрани шествието EuroPride

Според медиите сред противниците на гей парада, участвали в боя с униформените, са били предимно футболни хулигани и крайно десни радикали.

10 полицаи пострадаха при сблъсъците. Нараняванията им не са сериозни. Пет патрулни автомобила са били повредени. Арестувани са повече от 60 души.

