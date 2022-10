Най-малко 34 души са убити при масова стрелба в детска градина в Тайланд, предаде Ройтерс, цитирайки говорител на полицията.

Сред жертвите има между 22 и 23 деца, допълват Ройтерс и Асошиейтед прес. Убити са и преподаватели, както и един полицай.

Ex-cop gunman kills at least 31 in mass shooting at kids’ daycare centre as desperate manhunt launched in Thailand https://t.co/WRuUDersJx