Нападатели застреляха кмета на мексиканския щат Гереро, баща му и още 16 души вчера, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местни власти.

Главният прокурор Сандра Лус Валдовинос каза пред телевизия „Миленио“ снощи, че 18 души са били убити, а двама ранени в град Сан Мигел Тотолапан. Снимки от мястото, на което се е разиграла трагедията, показват надупчена от куршуми фасада на кметството.

Въпреки че нападенията срещу държавни служители не са необичайно явление в Мексико, те се случват в момент, в който стратегията за сигурност на президента Андрес Мануел Лопес Обрадор е подложена на оживени критики и поражда дебати. Той възложи огромната отговорност на въоръжените сили, а не на полицията за овладяването на постоянно високите нива на насилие на северноамериканската държава.

Update- At least 18 people were killed, including the municipal president Conrado Mendoza Alameda and his father, by a group of armed men who entered that town open fire at San Miguel #Totolapan City Hall in southwest #Mexico.#Shooting #Mayor #gunviolence pic.twitter.com/s80RyAlch2