Държавите-членки на Международната организация за гражданска авиация се споразумяха по време на среща в централата на организацията в Монреал да се опитат да постигнат нулеви нетни въглеродни емисии при въздушния транспорт до 2050 г.

👏Commitment to net-zero carbon emissions from int. aviation by 2050 made at #ICAOA41!



🇪🇺 welcomes this historical decision to tackle aviation emissions/climate change, it also provides certainty for the industry, investors & all States.

#LTAG @icao pic.twitter.com/TTE9yhSnU9