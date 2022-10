Индонезия преустанови продажбата на сиропи и всякакви течни лекарства след смъртта на близо 100 деца, предава Би Би Си.

Съобщава се, че в някои медикаменти са открити съставки, причиняващи остри бъбречни увреждания, вследствие на които тази година са починали 99 деца. Не е ясно дали медикаментите са били внесени от чужбина или са местно производство.

Междувременно здравни служители обявиха, че са регистрирали около 200 случая, при които деца на възраст под 5 години имат остро бъбречно увреждане.

По-рано този месец Световната здравна организация (СЗО) издаде предупреждение за четири сиропа за кашлица, които бяха свързани със смъртта на почти 70 деца в Гамбия. СЗО установи, че използваните там сиропи - произведени от индийска фармацевтична компания, са съдържали "неприемливи количества" етиленгликол и диетиленгликол.

