Смъртоносно земетресение разтърси Индонезия. Загинали са над 160 души. Ранените са стотици. Съобщава се за значителни разрушения. Болниците сигнализират за огромен брой пациенти с наранявания, с които не могат да се справят.

Земетресението е било с магнитуд 5,6. Епицентърът е бил на по-малко от 100 километра южно от столицата Джакарта. Това е гъсто населен район с сравнително ниско качество на строителството. Повечето загинали и ранени са станали жертва на рухнали жилищни сгради.

"Все още има райони, които не са евакуирани. Проблемът е, че пътя до тях е напълно блокиран от свлачище. Още не можем да ги достигнем", казаха от управата на град Сианджур

Това е друго предизвикателство пред спасително-издирвателните екипи. Освен сеизмично активен, районът южно от столицата е предразположен към свлачища. Това прави потенциалните вторични трусове още по-опасни. В столицата часове наред хората стояха по улиците, без да смеят да се върнат в сградите.

My residence in South Central Jakarta, Indonesia felt the quake really intensely, guys!



I was informed that Cianjur in West Java was where the earthquake's epicenter was located.



We all descended to the first floor using the emergency stairs. pic.twitter.com/hZUJRKahHW