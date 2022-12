Учените отдавна търсят по-задълбочено разбиране на т.нар. червейни дупки и сега изглежда отбелязват напредък, съобщава Ройтерс.

Червейната дупка се смята за мост между два отдалечени региона във Вселената. Учените ги наричат и мостове на Айнщайн-Розен, кръстени на двамата физици, които са ги описали – Алберт Айнщайн и Нейтън Розен.

Изследователи обявиха, че са създали с квантов компютър две миниатюрни симулирани черни дупки - тези изключително плътни небесни обекти с толкова мощна гравитация, че дори светлината не може да избяга, и са предали съобщение между тях чрез наподобяващ тунел в пространство - времето.

Според Мария Спиропулу, физик от Калифорнийския технологичен университет и съавтор на изследването, публикувано в сп. "Нейчър", това е "червейна дупка - бебе".

